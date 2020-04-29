На Сумщине пьяный мопедист пытался откупиться от копов

Во время проведения профилактических мероприятий с целью предупреждения аварийности на автодорогах Середина-Будского района, полицейские сектора реагирования патрульной полиции на улице Центральной в селе Журавка обратили внимание на мопедиста, который нарушил правила дорожного движения. Остановив гражданина, полицейские почувствовали от него запах алкоголя. Поэтому, мужчине предложили пройти тест на наличие алкоголя в организме. Но он категорически отказался. Более того - стал уговаривать правоохранителей «мирно разойтись», пообещав за это 3 тысячи гривен.
Полицейские предупредили водителя об ответственности за предложение неправомерной выгоды, но он не отреагировал.
Поэтому правоохранители не только составили административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП, (управление транспортом в состоянии опьянения), но и задокументировали факт предложения неправомерной выгоды.
Теперь, кроме немалого штрафа и лишения права управления транспортным средством сроком на 1 год, на мужчину ожидает еще и уголовная ответственность. Ведь санкция ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» предусматривает наказание вплоть до ограничения или лишения свободы на срок от двух до четырех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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