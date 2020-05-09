У Сумській міській галереї покажуть дитячу виставку Дитяче мистецтво - це завжди неповторно, дивовижно, прекрасно! Для творчого польоту фантазії дітей не існує меж.

До Міжнародного дня захисту дітей Сумська міська галерея презентує виставку робіт учнів Сумської дитячої художньої школи ім. М.Лисенка.

Кожен твір - унікальний, адже молоді художники вкладають усю душу у свої роботи! І нехай жодні обмеження, перепони не завадять розвитку дитячого таланту!

Переглянути виставку та підтримати юних майстрів можна з 2 червня.

Вхід вільний із дотриманням карантинних вимог.