У Сумській міській галереї покажуть дитячу виставку

До Міжнародного дня захисту дітей Сумська міська галерея презентує виставку робіт учнів Сумської дитячої художньої школи ім. М.Лисенка.
Кожен твір - унікальний, адже молоді художники вкладають усю душу у свої роботи! І нехай жодні обмеження, перепони не завадять розвитку дитячого таланту!
Переглянути виставку та підтримати юних майстрів можна з 2 червня.
Вхід вільний із дотриманням карантинних вимог.
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