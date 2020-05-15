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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05266

Сьогодні у Сумській міській галереї – дитяча виставка

Дитяче мистецтво - це завжди неповторно, дивовижно, прекрасно! Для творчого польоту фантазії дітей не існує меж.

До Міжнародного дня захисту дітей Сумська міська галерея презентує виставку робіт учнів Сумської дитячої художньої школи ім. М.Лисенка.

Кожен твір - унікальний, адже молоді художники вкладають усю душу у свої роботи! І нехай жодні обмеження, перепони не завадять розвитку дитячого таланту!

Переглянути виставку та підтримати юних майстрів можна з 2 червня.

Вхід вільний із дотриманням карантинних вимог.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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