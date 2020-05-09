Сумчанам покажуть мереживний світ

"Я - художник; мій пензлик - це гачок; фарби - це нитки, а замість полотна у мене в'язана сітка", - Ірина Картамишева.
Неймовірні картини, виконані з використанням авторської техніки художнього мережива презентує мисткиня із Бердянська.
Побачити виставку робіт Ірини Картамишевої "Мереживний світ" можливо у Сумській міській галереї з 2 червня.
Вхід вільний із дотриманням карантинних вимог.
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