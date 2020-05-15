У Сумах покажуть мереживний світ

"Я - художник; мій пензлик - це гачок; фарби - це нитки, а замість полотна у мене в'язана сітка", - Ірина Картамишева.
Неймовірні картини, виконані з використанням авторської техніки художнього мережива презентує мисткиня із Бердянська.
Побачити виставку робіт Ірини Картамишевої "Мереживний світ" можливо у Сумській міській галереї з 2 червня.
Вхід вільний із дотриманням карантинних вимог.
До Міжнародного дня захисту дітей Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького відкрив виставку із фондів, яка представляє спадщину відомих...
Дитяче мистецтво - це завжди неповторно, дивовижно, прекрасно! Для творчого польоту фантазії дітей не існує меж....
Вона малює нитками, створює дивовижні роботи із цікавими сюжетами....
Дитяче мистецтво - це завжди неповторно, дивовижно, прекрасно! Для творчого польоту фантазії дітей не існує меж....
З 29 травня по 13 червня в Конгрес-центрі СумДУ можна відвідати виставку картин «Фантазії Душі» сумської художниці Оксани Сиворакши....