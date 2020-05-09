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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04234

В Шостке псевдобанкир снял с банковской карты пенсионера почти 13 000 гривен

Пытаясь «разблокировать» свою банковскую карточку, 69-летний житель Шостки назвал неизвестному телефонному собеседнику коды доступа к своему финансовому документу. В результате своей доверчивости потерял все сбережения.

Днем на мобильный телефон 69-летнего жителя Шостки поступило смс-сообщение о блокировке его банковской карточки. Обеспокоенный мужчина решил выяснить, в чем дело, и позвонил на указанный номер телефона.

Трубку поднял неизвестный, назвавшийся в разговоре сотрудником службы безопасности банка. Он подтвердил информацию, изложенную в сообщении, и предложил разблокировать карточку в телефонном режиме, если владелец счета предоставит ему необходимую данные. По словам псевдобанкира, нужно указать ему номер карты, сколько денег на счету и код, который придет мужчине в смс-сообщении из банка.

Пенсионер выполнил поставленные условия, несмотря на то, что в сообщении из финансового учреждения было предупреждение о неразглашении этих секретных цифр.

Обман раскрылся через несколько дней, когда он решил снять средства со своего счета. У банкомата он и выяснил, что с карточки исчезло 12 900 гривен. За помощью он обратился в правоохранительные органы.

Сам пострадавший говорит, что знал о такой мошеннической схеме из средств массовой информации, однако на тот момент он не придал этому значения.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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