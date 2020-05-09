В Шостке псевдобанкир снял с банковской карты пенсионера почти 13 000 гривен

Днем на мобильный телефон 69-летнего жителя Шостки поступило смс-сообщение о блокировке его банковской карточки. Обеспокоенный мужчина решил выяснить, в чем дело, и позвонил на указанный номер телефона.
Трубку поднял неизвестный, назвавшийся в разговоре сотрудником службы безопасности банка. Он подтвердил информацию, изложенную в сообщении, и предложил разблокировать карточку в телефонном режиме, если владелец счета предоставит ему необходимую данные. По словам псевдобанкира, нужно указать ему номер карты, сколько денег на счету и код, который придет мужчине в смс-сообщении из банка.
Пенсионер выполнил поставленные условия, несмотря на то, что в сообщении из финансового учреждения было предупреждение о неразглашении этих секретных цифр.
Обман раскрылся через несколько дней, когда он решил снять средства со своего счета. У банкомата он и выяснил, что с карточки исчезло 12 900 гривен. За помощью он обратился в правоохранительные органы.
Сам пострадавший говорит, что знал о такой мошеннической схеме из средств массовой информации, однако на тот момент он не придал этому значения.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски афериста, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Неизвестные злоумышленники воспользовались давней схемой «ваш родственник в полиции»....
28 мая, около 15:00, в Глухове в полицию обратилась 89-летняя жительница райцентра с сообщением о том, что стала жертвой мошенников....
Действовали они по стандартной схеме: ваш родственник попал в ДТП....
Мошенник в сети Интернет предложил жительнице райцентра сахар по четыре гривны за килограмм. Женщина поверила аферисту и перевела на указанные...
Чтобы выманить крупную сумму денег у пожилой жительницы Конотопа, аферисты и на этот раз использовали давнюю мошенническую схему, с «сыном»,...