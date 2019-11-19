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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пьянка закончилась поножовщиной

Ссорой и многочисленными ножевыми ранениями завершились товарищеские посиделки трех жителей Тростянца.

Двое из них поссорились, и 51-летний мужчина в пылу схватился за нож, причинив оппоненту многочисленные ранения головы и шеи. Третий из компании, не сумев разнять друзей, вызвал полицию.

Вместе с полицией на место происшествия прибыла и бригада «скорой помощи». Медики госпитализировали 33-летнего потерпевшего, диагностировав у него «множественные колотые раны затылочной области головы и шеи, гиповолемический шок».

«На сегодняшний день его жизни уже ничего не угрожает, однако некоторое время он все еще будет находиться под наблюдением врачей, - комментирует ситуацию Дмитрий Станишевский, начальник Тростянецкого отделения полиции. - Что же касается его приятеля, то следователи квалифицировали действия нападающего по признакам ч. 2 ст. 125 УК Украины и открыли уголовное производство».

Сейчас в полиции продолжается досудебное расследование. Последнюю «точку» в этом деле поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Поножовщина

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