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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57394

В Сумах автоледи устроила аварию: пострадали оба

29 мая, около 22 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

Патрульные прибыли и огородили место ДТП. По предварительным данным, 47-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, при выезде с прилегающей территории, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с транспортным средством Renault Megane, 29-летний водитель которого двигался по главной дороге.

Вследствие ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказывали врачи.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Проводится проверка, сообщает патрульная полиция Сумщины.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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