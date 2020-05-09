В Сумах автоледи устроила аварию: пострадали оба

Патрульные прибыли и огородили место ДТП. По предварительным данным, 47-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, при выезде с прилегающей территории, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с транспортным средством Renault Megane, 29-летний водитель которого двигался по главной дороге.
Вследствие ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказывали врачи.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Проводится проверка, сообщает патрульная полиция Сумщины.
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