В Сумах автоледи устроила аварию: пострадали оба 29 мая, около 22 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

Патрульные прибыли и огородили место ДТП. По предварительным данным, 47-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Sandero, при выезде с прилегающей территории, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с транспортным средством Renault Megane, 29-летний водитель которого двигался по главной дороге. Вследствие ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Медицинскую помощь им оказывали врачи. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Проводится проверка, сообщает патрульная полиция Сумщины.