Жена секретаря Сумского горсовета насобирала на «Ниссан» Секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов подал декларацию о доходах в НАПК.

За 2019 года он заработал в горсовете 470 тыс. грн (39,2 тыс. грн в месяц), что совсем ненамного больше, чем за 2018 год – 448 тыс. грн. Его жена, работая в «Ощадбанке» заработала 137,5 тыс. грн (годом ранее чуть менее 100 тыс. грн).

Недвижимость в семье Барановых не поменялась – те же 25% квартир в 48 кв.м и 29 кв. м у каждого. У Андрея Баранова та же «Шевроле Авео» 2005 г.в. А вот его жена приобрела «Ниссан Кашкай-2» 2010 г.в., цену, правда, не указала.

Из денежных активов у Андрея Баранова появился вклад в банке в 25 тыс. грн, у его жены – 10 тыс. грн, у сына - 500 грн. Также на жену оформлен кредит, но неизвестно на какую сумму.