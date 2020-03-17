«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на ряд поездов западного направления «Укрзалізниця» открыла продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования в направлении Запада Украины, которые начнут курсирование с 4 июня 2020 года.

Об этом сообщил и.о. главы правления АО «Укрзалізниця» Иван Юрик.

Так, продажа билетов открыта на поезда: №1 / 2 сообщением Ивано-Франковск - Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным), №7/8 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня), №749 / 750 Киев - Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня); №29 / 30 Киев - Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня), №98 / 97 Ковель - Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным) №772 / 771 Хмельницкий - Киев (ежедневно, с 4 июня).

С учетом указанных поездов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

О дальнейшем восстановления движения поездов и открытия продажи билетов будет сообщено дополнительно, сообщается на сайте «Укрзалізниці».

Как сообщалось, «Укрзалізниця» учла все рекомендации Минздрава и полностью готова к возобновлению курсирования пассажирских поездов. Также сообщалось, что с 1 июня «Укрзалізниця» планирует запустить 42 поезда, из которых 10 - Интерсити + и 32 - дальнего следования. На эти поезда уже в ближайшее время будет открыта продажа билетов.