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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:59230

Управделами Сумского исполкома по-прежнему бомжует

Заммэра Сум, управделами исполкома Сумского горсовета Степан Пак подал декларацию б доходах в НАПК.

За прошлый год чиновник заработал 511 тыс.грн (42,6 тыс. грн в месяц) в мэрии, что на 16% больше, чем годом ранее (439 тыс. грн). Также Степан Пак заработал 26 тыс. грн в областном роддоме по совместительству. Его жена получила 455 тыс. грн зарплаты в АО «Киевский витаминный завод» (годом ранее было 388 тыс.грн), 7 тыс. грн страховых выплат, 4,5 тыс. грн процентов от банка и 127 тыс. грн от предоставления имущества в аренду своему работодателю.

Наличными Степан Пак декларирует 150 тыс. гривен (было 180 тыс.грн), а его жена -250 тыс. грн (было 150 тыс. грн). Похоже, что за прошлый год чете Пак удалось выплатить кредиты, взятые ранее – около 700 тыс. грн.

Из недвижимости чиновник задекларировал дом площадью 30 кв.м. в Стрыйском районе Львовской области, который принадлежит ему напополам с братом. Его жена Татьяна владеет домом в с. Мутин Кролевецкого района в 53 кв.м. и тремя земельными участками там в 4,8, 8,5 и 20 соток. Где живет заммэра в Сумах, неизвестно. Он который год не декларирует этого. Возможно, прямо в рабочем кабинете…

У Степана Пака и его жены на двоих по-прежнему одно авто — Hyundai Elantra AD 1.6 Classic MT 2017 г.в, тогда же и приобретенное за 440 тыс.грн.

Политика Декларация о доходах Степан Пак

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