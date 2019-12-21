В Сумах затопило Эспланаду

«Не элитный» микрорайон, а сумская Венеция.
Эспланада сегодня полностью в воде. К домам проехать невозможно», - написал он.
Сегодня, 13 мая, на сессию Сумского горсовета выносился проект решения «О присвоении названия (наименование) бульвара (между улицей Харьковской, проспекту Михаила...
Сумчане выкладывают фото и видео затопленных Сум....
Если он, конечно, там вообще появится…...
На заседании 24 декабря сумские депутаты поддержали проект решения «Об изъятии земельного участка на пр. Лушпы, 7а, в Сумах для...
На ближайшую сессию Сумского горсовета выносится проект решения «Об изъятии земельного участка по проспекту М. Лушпы, 7а в г. Сумы,...