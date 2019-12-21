В Сумах затопило Эспланаду Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Не элитный» микрорайон, а сумская Венеция. Эспланада сегодня полностью в воде. К домам проехать невозможно», - написал он.