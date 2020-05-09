В Сумах в аварии пострадали два человека Два человека травмированы в результате ДТП на улице Герасима Кондратьева.

Сообщение об автопроисшествии поступило около 15 часов 20 минут 30 мая.

Предварительно, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 при обстоятельствах, которые сейчас выясняются, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с транспортным средством Volkswagen Touareg под управлением 34-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 и его 20-летний пассажир получили телесные повреждения. Оба мужчины были доставлены в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы.

Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следственно-оперативной группой материалов ДТП. Проводится проверка.