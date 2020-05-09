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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах прошел первый карантинный оффлайн-забег

В субботу, 30 мая, в городском парке им. Кожедуба бегали.

Фото Марины Гоги

Это был перенесенный еще с марта тестовый забег для всех желающих, чтобы проверить свои силы перед летним сезоном. Организаторы предложили на выбор три дистанции  - 3, 5 и 10 км. В соревнованиях приняли участие 56 человек. Не самый массовый забег, даже несмотря на бесплатное участие. Подвела погода и, возможно, продолжающийся карантин

Результаты призеров:

10 км (39 участников)

Мужчины:

1. Алексей Меденцов – 34:52

2. Сергей Свитличный – 35:15

3. Роман Голуб – 36:37

Женщины

1. Юлия Кроль – 44:31

2. София Крыловецкая – 44:44

3. Марина Гога – 45:54

5 км (5 участников)

Мужчины

1. Николай Мазный – 20:13

2. Валерий Мирончик – 29:44

Женщины

1. Оксана Усова – 26:12

1. Лиза Мирошниченко – 26:12

3. Анастасия Ковтун – 27:12

3 км (12 участников)

Мужчины

1. Андрей Левченко – 11:09

2. Остап Дереколенко – 13:20

3. Гордей Балабанов – 13:46

Женщины:

1. Дарья Акилова – 14:13

2. Ева Кравцова – 18:02

3. Катя Дедушева – 19:24

Следующий забег СУМИ ЗА БІГ 2020 пройдет 27 июня. А регистрация на него уже открыта вот здесь - https://vseprobegi.org/race/1441.

Спорт Забег Легкая атлетика

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