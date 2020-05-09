В Сумах прошел первый карантинный оффлайн-забег

Это был перенесенный еще с марта тестовый забег для всех желающих, чтобы проверить свои силы перед летним сезоном. Организаторы предложили на выбор три дистанции - 3, 5 и 10 км. В соревнованиях приняли участие 56 человек. Не самый массовый забег, даже несмотря на бесплатное участие. Подвела погода и, возможно, продолжающийся карантин
Результаты призеров:
10 км (39 участников)
Мужчины:
1. Алексей Меденцов – 34:52
2. Сергей Свитличный – 35:15
3. Роман Голуб – 36:37
Женщины
1. Юлия Кроль – 44:31
2. София Крыловецкая – 44:44
3. Марина Гога – 45:54
5 км (5 участников)
Мужчины
1. Николай Мазный – 20:13
2. Валерий Мирончик – 29:44
Женщины
1. Оксана Усова – 26:12
1. Лиза Мирошниченко – 26:12
3. Анастасия Ковтун – 27:12
3 км (12 участников)
Мужчины
1. Андрей Левченко – 11:09
2. Остап Дереколенко – 13:20
3. Гордей Балабанов – 13:46
Женщины:
1. Дарья Акилова – 14:13
2. Ева Кравцова – 18:02
3. Катя Дедушева – 19:24
Следующий забег СУМИ ЗА БІГ 2020 пройдет 27 июня. А регистрация на него уже открыта вот здесь - https://vseprobegi.org/race/1441.
17 мая прошел Черкассы Новая Почта полумарафон 2020 Online....
30 мая в Сумах пройдет Vin_GretTESTRUN, который планировался еще в марте, но был перенесен из-за карантина....
Сумской легкоатлет Владимир Супрун, член украинской сборной команды по легкой атлетике 2 мая вернулся из Португалии, где проходили командные сборы....
9 мая прошли онлайн-забеги Сумы Нова пошта полумарафон....
В апреле сумской Race Project организовал онлайн-забег «Держи дистанцию»....