Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:15622

На Сумщине снова 0 случаев коронавируса за сутки

На утро 31 мая в Сумской области по-прежнему 168 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

За субботу было проверено 11 подозрений. На сегодня от коронавируса вылечился 141 человек (0 за сутки), умерли 4. Лечатся 23.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 43 случая заболевания (35 вылечились), в Сумском районе – 12 (9), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп - 14 (13), Конотопский район - 26 (24, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (29, 2 умерло), г. Шостка – 14 (13), Тростянецкий район – 2 (2), Роменский район – 2 (1), Недригайловский район – 1 (1), г. Белополье – 2 (1), г. Ромны – 7 (2), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (3), г. Бурынь – 1 (1), Ахтырский район – 1 (0 ).

В Украине подтверждено 23672 случая (+468 за сутки), умерло 708 (+12), вылечилось 9538 (+227), лечатся 13426.

Общество Коронавирус

По тематике

Новый случай коронавируса на Сумщине в Белополье
Вчера 10:37

Новый случай коронавируса на Сумщине в Белополье

Об этом сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра....

Сумщина держится в ТОП-4 по проценту вылечившихся от коронавируса
Вчера 10:34

Сумщина держится в ТОП-4 по проценту вылечившихся от коронавируса

На сегодня в Сумской области 141 человек выздоровел от коронавируса, всего заболело 168....

Ситуация с коронавирусом в Украине на 30 мая
Вчера 09:47

Ситуация с коронавирусом в Украине на 30 мая

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 30 мая в Украине подтверждено 23204 случаев COVID-19, из них 9311 выздоровели, 696...

На Сумщине еще один случай коронавируса
Вчера 09:15

На Сумщине еще один случай коронавируса

За пятницу в Сумской области подтвердился еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией....

За неделю на Сумщине вылечились от коронавируса 35 человек
29.05.2020 11:44

За неделю на Сумщине вылечились от коронавируса 35 человек

Об этом сегодня, 29 мая, во время онлайн-брифинга сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский....

view counter

Статьи

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.