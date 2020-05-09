На Сумщине снова 0 случаев коронавируса за сутки

За субботу было проверено 11 подозрений. На сегодня от коронавируса вылечился 141 человек (0 за сутки), умерли 4. Лечатся 23.
По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 43 случая заболевания (35 вылечились), в Сумском районе – 12 (9), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп - 14 (13), Конотопский район - 26 (24, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (29, 2 умерло), г. Шостка – 14 (13), Тростянецкий район – 2 (2), Роменский район – 2 (1), Недригайловский район – 1 (1), г. Белополье – 2 (1), г. Ромны – 7 (2), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (3), г. Бурынь – 1 (1), Ахтырский район – 1 (0 ).
В Украине подтверждено 23672 случая (+468 за сутки), умерло 708 (+12), вылечилось 9538 (+227), лечатся 13426.
Об этом сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра....
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