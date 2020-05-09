Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:412004

Ситуация с коронавирусом в Украине на 31 мая

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 31 мая в Украине подтверждено 23672 случаев COVID-19, из них 9538 выздоровели, 708 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 468 случаев, 12 человек умерли, 227 выздоровело. Всего в Украине исследовано 356 565 образцов методом ПЦР.

Всего заболели 1712 детей и 4542 медиков. На амбулаторном лечении 16 407 пациентов, из них 1430 детей и 3693 медработники. Всего нуждались в госпитализации 7265 человек, из них 282 ребенка и 849 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 278 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков. Из числа выздоровевших 2322 медработника и 644 ребенка. 35 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 993 (555 выздоровели)

- Волынская обл. - 908 (257 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели)

- Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели)

- Житомирская обл. - 739 (416 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1189 (405 выздоровели)

- Запорожская обл. - 444 (252 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1402 (818 выздоровели)

- г. Киев - 2985 (648 выздоровели)

- Киевская обл. - 1573 (394 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 511 (400 выздоровели)

- Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)

- Львовская обл. - 1669 (409 выздоровели)

- Николаевская обл. - 293 (154 выздоровели)

- Одесская обл. - 888 (216 выздоровели)

- Полтавская обл. - 270 (247 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1713 (871 выздоровел)

- Сумская обл. - 168 (141 выздоровел)

- Тернопольская обл. - 1169 (908 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1066 (360 выздоровели)

- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)

- Хмельницкая обл. - 444 (233 выздоровели)

- Черкасская обл. - 402 (308 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3349 (928 выздоровели)

- Черниговская обл. - 167 (63 выздоровели).

Общество Коронавирус

По тематике

Кто заболел коронавирусом в Белополье
Сегодня 14:20

Кто заболел коронавирусом в Белополье

По состоянию на 30 мая, на Белопольщине зафиксирован второй случай заболеваемости COVID-19....

Сумщина в ТОП-4 по проценту вылечившихся от коронавируса
Сегодня 12:00

Сумщина в ТОП-4 по проценту вылечившихся от коронавируса

На сегодня в Сумской области 141 человек выздоровел от коронавируса, всего заболело 168....

На Сумщине снова 0 случаев коронавируса за сутки
Сегодня 09:15

На Сумщине снова 0 случаев коронавируса за сутки

На утро 31 мая в Сумской области по-прежнему 168 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции....

Новый случай коронавируса на Сумщине в Белополье
Вчера 10:37

Новый случай коронавируса на Сумщине в Белополье

Об этом сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра....

Сумщина держится в ТОП-4 по проценту вылечившихся от коронавируса
Вчера 10:34

Сумщина держится в ТОП-4 по проценту вылечившихся от коронавируса

На сегодня в Сумской области 141 человек выздоровел от коронавируса, всего заболело 168....

view counter

Статьи

Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Психологічне та економічне насильство: як довести факт
14.05.2020 13:30
Николай Усок: «Позади три года больниц, три клинических смерти, двадцать операций...»
09.05.2020 20:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.