Ситуация с коронавирусом в Украине на 31 мая Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 31 мая в Украине подтверждено 23672 случаев COVID-19, из них 9538 выздоровели, 708 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 468 случаев, 12 человек умерли, 227 выздоровело. Всего в Украине исследовано 356 565 образцов методом ПЦР.

Всего заболели 1712 детей и 4542 медиков. На амбулаторном лечении 16 407 пациентов, из них 1430 детей и 3693 медработники. Всего нуждались в госпитализации 7265 человек, из них 282 ребенка и 849 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 278 человека, в том числе один ребенок и 25 медиков. Из числа выздоровевших 2322 медработника и 644 ребенка. 35 медиков умерли от осложнений COVID-19.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 993 (555 выздоровели)

- Волынская обл. - 908 (257 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели)

- Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели)

- Житомирская обл. - 739 (416 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 1189 (405 выздоровели)

- Запорожская обл. - 444 (252 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 1402 (818 выздоровели)

- г. Киев - 2985 (648 выздоровели)

- Киевская обл. - 1573 (394 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 511 (400 выздоровели)

- Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)

- Львовская обл. - 1669 (409 выздоровели)

- Николаевская обл. - 293 (154 выздоровели)

- Одесская обл. - 888 (216 выздоровели)

- Полтавская обл. - 270 (247 выздоровели)

- Ривненская обл. - 1713 (871 выздоровел)

- Сумская обл. - 168 (141 выздоровел)

- Тернопольская обл. - 1169 (908 выздоровели)

- Харьковская обл. - 1066 (360 выздоровели)

- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)

- Хмельницкая обл. - 444 (233 выздоровели)

- Черкасская обл. - 402 (308 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 3349 (928 выздоровели)

- Черниговская обл. - 167 (63 выздоровели).