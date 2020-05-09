Сумщина в ТОП-4 по проценту вылечившихся от коронавируса На сегодня в Сумской области 141 человек выздоровел от коронавируса, всего заболело 168.

Это 4-й результат по Украине – 83,9%. Выше только Полтавщина, Херсонщина и Луганщина. По количеству заболевших область также на 4-м месте, с конца, меньше только на Луганщине (47), Донетчине (163) и Черниговщине (167). ТОП-15: - Полтавская обл. - 270 (247 выздоровели) – 91,5% - Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел) – 90,4% - Луганская обл. - 47 (40 выздоровели) – 85,1% - Сумская обл. - 168 (141 выздоровел) – 83,9% - Кировоградская обл. - 511 (400 выздоровели) – 78,3% - Тернопольская обл. - 1169 (908 выздоровели) – 77,7% - Черкасская обл. - 402 (308 выздоровели) – 76,6% - Ивано-Франковская обл. - 1402 (818 выздоровели) – 58,3% - Запорожская обл. - 444 (252 выздоровели) – 56,8% - Житомирская обл. - 739 (416 выздоровели) – 56,3% - Винницкая обл. - 993 (555 выздоровели) – 55,9% - Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели) – 54,6% - Николаевская обл. - 293 (154 выздоровели) – 52,6% - Хмельницкая обл. - 444 (233 выздоровели) – 52,5% - Ривненская обл. - 1713 (871 выздоровел) – 50,8%