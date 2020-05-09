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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11272

Прошла жеребьевка предварительного раунда кубка Сумщины

30 мая в помещении Ассоциации футбола Сумской области состоялась жеребьевка предварительного раунда Кубка области.

На этой стадии встретятся:

6 июня

«Аграрник-Авангард» (Белополье) - «Колос» (Севериновка)

«Факел» (Дружба) - «Явор» (Краснополье)

8 июня

 «Украина-Аграрная» (Токари) – «Альянс-2» (Липовая Долина)

Победители выйдут в ¼ финала.

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбол

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Сегодня 09:05

Участники чемпионата Сумщины сыграли товарищеские матчи

В преддверии начала сезона в чемпионате области по футболу прошел ряд контрольных поединков....

«Тростянец» и «Альянс» провели контрольный поединок
Вчера 10:12

«Тростянец» и «Альянс» провели контрольный поединок

29 мая в Тростянце прошел товарищеский матч между местным ФК «Тростянец-2» и липоводолинским «Альянсом»....

ФК «Альянс» хочет доиграть сезон
27.05.2020 16:17

ФК «Альянс» хочет доиграть сезон

Липоводолинский «Альянс» распространил официальное заявление клуба относительно доигрывания чемпионата во второй лиге и обмена между второй и первой лигами....

ФК «Альянс» может покинуть Сумы
25.05.2020 20:21

ФК «Альянс» может покинуть Сумы

Президент ФК «Альянс» Сергей Демченко ответил на вопросы пресс-службы клуба и болельщиков, касающиеся продолжения сезона и будущего клуба....

Старт футбольного сезона на Сумщине запланирован на 6 июня
22.05.2020 17:09

Старт футбольного сезона на Сумщине запланирован на 6 июня

Старт футбольного сезона в Сумах обсудили представители команд-участниц высшей и первой лиг чемпионата области во время собрания на стадионе «Юбилейный»....

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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