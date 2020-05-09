Прошла жеребьевка предварительного раунда кубка Сумщины

На этой стадии встретятся:
6 июня
«Аграрник-Авангард» (Белополье) - «Колос» (Севериновка)
«Факел» (Дружба) - «Явор» (Краснополье)
8 июня
«Украина-Аграрная» (Токари) – «Альянс-2» (Липовая Долина)
Победители выйдут в ¼ финала.
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