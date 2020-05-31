На перекрестке в центре Глухова легковушка сбила скутер ДТП с участием легкового автомобиля и скутера произошло на пересечении улиц Терещенко и Героев Небесной сотни

Дорожное происшествие случилось около 10:00. Как сообщили в отделе полиции водитель скутера не дал преимущества в движении водителю “Geely”, в результате чего произошло столкновение. Предварительно, в результате аварии пострадавших нет. На месте происшествия работает полиция. Информация уточняется, пишет Глухов.инфо.