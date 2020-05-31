На перекрестке в центре Глухова легковушка сбила скутер

Дорожное происшествие случилось около 10:00.
Как сообщили в отделе полиции водитель скутера не дал преимущества в движении водителю “Geely”, в результате чего произошло столкновение.
Предварительно, в результате аварии пострадавших нет.
На месте происшествия работает полиция. Информация уточняется, пишет Глухов.инфо.
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