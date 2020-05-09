Кто заболел коронавирусом в Белополье По состоянию на 30 мая, на Белопольщине зафиксирован второй случай заболеваемости COVID-19.

Как отметили в Белопольский ЦРБ, вирус обнаружен в одном из населенных пунктов нашего района, у женщины, которой более 80 лет. Сейчас она госпитализирована и находится под наблюдением врачей. Пациентка получает необходимое лечение, в соответствии с предписаниями. Изучается круг возможных контактных лиц.

Кроме того, на проверку направлены три подозрения на заболевание, как из Белопольского, так и из других районов.

В общем, с начала эпидемии, в Белопольской районной больнице пролечено два случая коронавируса, одна женщина пока лечится.

С начала эпидемии проведено 142 обследования мазков на ПЦР, направленных в область из нашего района. Биоматериалы взяты у пациентов, которые готовились к плановой госпитализации, оперативного вмешательства и т.д., а также у медработников, контактировавших с больными COVID-19 и людьми, которые имели подозрение на него. За весь период на проверку направлено 32 анализа по подозрения на заболевание.

Медики призывают соблюдать все необходимые меры защиты, ведь ослабление карантина не означает его отмену. Берегите свое здоровье и жизнь, пишеь Білопілля.сіті.