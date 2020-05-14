Заммэра Сум заработала втрое больше мужа Заммэра Сум Вера Мотречко подала ежегодную декларацию в НАПК.

За прошлый год чиновница заработала в мэрии 517 тыс.грн (43,1 тыс. грн в месяц), что на 77 тыс. грн больше ,чем годом ранее (рост +17%). Также она получила 3 тыс.грн зарплаты по совместительству от СумГУ (в 2018 году была 1 тыс.). Ее муж заработал почти втрое меньше: 198 тыс. грн на АО «Технология» (было 228 тыс. грн). Также в 2018 году муж чиновницы работал еще в двух местах, где получил 36 тыс. грн.

У заммэра по-прежнему есть дом в 159 кв. м в Сумах, но нет под ним земли. Зато есть 467 кв. м земли в Великой Черенетчине.

У нее в собственности по-прежнему тот же Volkswagen Passat 1.8 TSi 2012 г.в.

Ни сбережений, ни банковских вкладов Вера Мотречко не показала.