Муж заммэра Сум настоящий латифундист Заммэра Сум Алена Дмитревская подала ежегодную декларацию в НАПК.

За прошлый год чиновница заработала в мэрии 508 тыс. грн (42,3 тыс. грн. в месяц), что больше, чем годом ранее на 81 тыс. грн. или на 19%. Также она получила 10 тыс. грн соцвыплат. Ее муж, член исполкома Юрий Удовенко заработал 53 тыс. грн в ООО «СПМК» (годом ранее было 46 тыс. грн), 18 тыс. грн соцвыплат, а также получил почти 80 тыс. грн от сдачи в аренду земли (было 64 тыс. грн). Сын Даниил получил 8 тыс. грн стипендии.

У заммэра по-прежнему есть квартира 78 кв.м (2008), у ее мужа – 85 кв.м (2017 год). Также у него в собственности более 21 га земли в Басовке Сумского района (приобретены в 2014-2018 годах) и 8 соток в Сумах (2018).

На автомобиля, ни сбережений, ни банковских вкладов у семьи нет.