Экс-заммэра Сум, которую забыли вывести из исполкома, получала зарплаты на четверть больше Бывшая заммэра Сум Ольга Волошина, ушедшая на пенсию в августе 2019 года после скандала во время предвыборной кампании в Верховную Раду, подала декларацию о доходах в НАПК.

Бывшая чиновница показала 285 тыс. грн зарплаты за 8 месяцев работы. В среднем это 35,6 тыс. грн в месяц, что на четверть больше, чем в 2018 году – за 12 месяцев 344 тыс. грн (в среднем 28,7 тыс. грн). Также она получила почти 40 тыс. грн пенсии (годом ранее было 35 тыс. грн).

Ольга Волошина является поклонницей автомобильной марки Scoda — у нее сразу два авто: модели А7 2013 г.в., тогда же и приобретенной, и модели Superb B 2014 г.в., тогда же и купленной.

У нее по-прежнему ни жилья, ни земли нет. Живет она в жилом доме 59,5 кв. м, который принадлежит Надежде Свиногоновой. Ей же принадлежат и 10 соток земли, которыми пользуется заммэра.

Экс-чиновница хранит под матрасом 100 тыс. грн, 7 тыс. евро и 3,5 тыс. долларов. Здесь ничего не поменялось.