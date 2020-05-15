Экс-заммэра Сум, которую забыли вывести из исполкома, получала зарплаты на четверть больше

Бывшая чиновница показала 285 тыс. грн зарплаты за 8 месяцев работы. В среднем это 35,6 тыс. грн в месяц, что на четверть больше, чем в 2018 году – за 12 месяцев 344 тыс. грн (в среднем 28,7 тыс. грн). Также она получила почти 40 тыс. грн пенсии (годом ранее было 35 тыс. грн).
Ольга Волошина является поклонницей автомобильной марки Scoda — у нее сразу два авто: модели А7 2013 г.в., тогда же и приобретенной, и модели Superb B 2014 г.в., тогда же и купленной.
У нее по-прежнему ни жилья, ни земли нет. Живет она в жилом доме 59,5 кв. м, который принадлежит Надежде Свиногоновой. Ей же принадлежат и 10 соток земли, которыми пользуется заммэра.
Экс-чиновница хранит под матрасом 100 тыс. грн, 7 тыс. евро и 3,5 тыс. долларов. Здесь ничего не поменялось.
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