В Шостке отметят 100-летие со дня рождения летчика-аса Ивана Кожедуба 8 июня исполнится 100 лет со дня рождения Трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Кожедуба.

Иван Никитович родился в 1920 году в Ображеевке, учился в Шосткинском химико-технологическом техникуме, занимался в местном аэроклубе.

Первый боевой вылет во время Второй мировой войны наш земляк совершил в марте 1943 года, но неудачно – его самолет Ла-5 получил повреждения. На счету Ивана Кожедуба было 330 боевых вылетов, 120 воздушных боев и 62 (по другим данным – 64) сбитых вражеских самолета.

8 июня в Шостке и с. Ображеевке пройдут мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею прославленного летчика, пишет Шостка.инфо.