В Шостке отметят 100-летие со дня рождения летчика-аса Ивана Кожедуба

Иван Никитович родился в 1920 году в Ображеевке, учился в Шосткинском химико-технологическом техникуме, занимался в местном аэроклубе.
Первый боевой вылет во время Второй мировой войны наш земляк совершил в марте 1943 года, но неудачно – его самолет Ла-5 получил повреждения. На счету Ивана Кожедуба было 330 боевых вылетов, 120 воздушных боев и 62 (по другим данным – 64) сбитых вражеских самолета.
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8 июня возле центрального входа в парк культуры и отдыха им. И. Кожедуба состоялись торжества по случаю дня рождения выдающегося...
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