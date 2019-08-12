Еще у одного храма в Сумах открыли детскую площадку

На территории Сумской духовной семинарии, у Пантелеймоновского храма по благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия была открыта детская игровая площадка к Международному дню защиты детей.
Во время торжеств маленькие прихожане храма выступили со стихами, песнями и игрой на скрипке. После выступления детей со словом приветствия выступил и депутат Сумского горсовета Игорь Перепека, которому была вручена благословенную Архиерейскую грамоту за его труды и вклад в строительство площадки. В конце действа игровая площадка был окроплена святой водой и всем присутствующим детям были розданы сладкие наборы, пишет сайт Сумской епархии УПЦ (МП).
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