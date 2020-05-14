ЮЖД возобновляет движение пригородных поездов на Сумщине

Об этом сообщает Укрзалізниця. Региональный филиал «Южная железная дорога» восстанавливает движение пригородных поездов в Сумской, Полтавской, Харьковской и частично Черниговской и Кировоградской областях, пишет UA:СУМИ.
В сообщении говорится, что движение поездов восстанавливается после согласования региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций. Сумская ОГА приняла такое решение 29 мая.
Количество пассажиров в вагонах поездов не должно превышать количество мест для сидения. Если поезд следует в регион, в котором не ввели послабления карантина, то в каждом вагоне будут продавать билеты только на половину мест, с рассадкой пассажиров со свободными местами рядом. Об этом говорится в решении областной комиссии ТЭБ и ЧС.
На Сумщине с 1 июня восстанавливают движение такие поезда:
- Люботин - Сумы (и обратно)
- Ахтырка - Тростянец-Смородино (и обратно)
- Ахтырка - Боромля
- Тростянец-Смородино - Ворожба (и обратно)
- Лебединская - Тростянец-Смородино
- Тростянец-Смородино - Боромля
- Пушкарное - Сумы
- Смородино - Сумы (и обратно)
- Сумы-Басы - Ворожба
- Ворожба - Сумы
- Сумы – Пушкарное - Сумы
- Ромодан – Ромны - Ромодан
- Ромны – Бахмач-Пассажирский - Ромны
Также с 1 июня восстанавливают движение поезда межобластного сообщения:
- Киев - Сумы (и обратно) в будни,
- Винница-Сумы (и обратно) в выходные
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