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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:02238

ЮЖД возобновляет движение пригородных поездов на Сумщине

С 1 июня в Сумской области возобновится движение поездов пригородного сообщения.

Об этом сообщает Укрзалізниця. Региональный филиал «Южная железная дорога» восстанавливает движение пригородных поездов в Сумской, Полтавской, Харьковской и частично Черниговской и Кировоградской областях, пишет UA:СУМИ.

В сообщении говорится, что движение поездов восстанавливается после согласования региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций. Сумская ОГА приняла такое решение 29 мая.

Количество пассажиров в вагонах поездов не должно превышать количество мест для сидения. Если поезд следует в регион, в котором не ввели послабления карантина, то в каждом вагоне будут продавать билеты только на половину мест, с рассадкой пассажиров со свободными местами рядом. Об этом говорится в решении областной комиссии ТЭБ и ЧС.

На Сумщине с 1 июня восстанавливают движение такие поезда:

- Люботин - Сумы (и обратно)

- Ахтырка - Тростянец-Смородино (и обратно)

- Ахтырка - Боромля

- Тростянец-Смородино - Ворожба (и обратно)

- Лебединская - Тростянец-Смородино

- Тростянец-Смородино - Боромля

- Пушкарное - Сумы

- Смородино - Сумы (и обратно)

- Сумы-Басы - Ворожба

- Ворожба - Сумы

- Сумы – Пушкарное - Сумы

- Ромодан – Ромны - Ромодан

- Ромны – Бахмач-Пассажирский - Ромны

Также с 1 июня восстанавливают движение поезда межобластного сообщения:

- Киев - Сумы (и обратно) в будни,

- Винница-Сумы (и обратно) в выходные

Общество Пригородные маршруты Укрзалізниця

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