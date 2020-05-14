Мэра Сум не пустили в магазин без маски Об этом рассказала сам мэр Александр Лысенко сегодня, 1 июня, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме.

- Все вы знаете, что у нас заболел коронавирусом ребенок, 14 лет, поэтому нужно быть внимательными, - обратился мэр к подчиненным и горожанам. – Обращаюсь сейчас ко всем жителям нашего города. Я видел вчера, и сам также гулял по городу, видел много людей без масок. Действительно можно, если вы небольшим количеством людей находитесь в небольшом коллективе, то можно без масок, но все-таки давайте не забывать о социальной дистанции, об общении, о масках в магазинах, о масках в помещениях. Я рад, что меня не пустили в магазин один раз. Просто маску взял в руку. Мне говорят: одевайте, пожалуйста. Видите, это очень приятно. Я думаю, так вместе мы и дальше будем бороться и следить за тем, чтобы у нас не было больших вспышек.