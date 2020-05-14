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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэра Сум не пустили в магазин без маски

Об этом рассказала сам мэр Александр Лысенко сегодня, 1 июня, во время аппаратного совещания, которое проходит в онлайн-режиме.

- Все вы знаете, что у нас заболел коронавирусом ребенок, 14 лет, поэтому нужно быть внимательными, - обратился мэр к подчиненным и горожанам. – Обращаюсь сейчас ко всем жителям нашего города. Я видел вчера, и сам также гулял по городу, видел много людей без масок. Действительно можно, если вы небольшим количеством людей находитесь в небольшом коллективе, то можно без масок, но все-таки давайте не забывать о социальной дистанции, об общении, о масках в магазинах, о масках в помещениях. Я рад, что меня не пустили в магазин один раз. Просто маску взял в руку. Мне говорят: одевайте, пожалуйста. Видите, это очень приятно. Я думаю, так вместе мы и дальше будем бороться и следить за тем, чтобы у нас не было больших вспышек.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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