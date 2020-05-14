В Сумах новый случай коронавируса Об этом сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко.

- Всего с начала тестирования полимеразно-цепной реакцией на коронавирус в Сумах зарегистрировано уже 44 человека с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекцией, среди них 38 взрослых и 6 детей, - доложила она. - На сегодня 79,5 % от заболевших уже выздоровели – это 35 человек. Девять человек находится на лечении: 5 взрослых в областной инфекционной больнице, 1 ребенок в детской больнице Святой Зинаиды и трое на амбулаторном лечении - двое взрослых и один ребенок. На прошлой неделе зарегистрировано два случая. Это один ребенок, который госпитализирован, и один взрослый вчера вечером, который госпитализирован в инфекционную больницу. Ребенок чувствует более-менее удовлетворительно, динамика позитивная, в кислороде не нуждается, надеемся на быстрое выздоровление.

Всего с начала эпидемического периода в Сумской области подтверждено 170 случаев. 4 умерло, выздоровело 141.