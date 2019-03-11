Криминогенная ситуация в Сумах за прошедшую неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы около 1500 заявлений и сообщений граждан (за предыдущую неделю - 1203).

Из них 80 (81) с признаками уголовного преступления, личность правонарушителя установлено в 20 (38) случаях. К админответственности привлечено 114 (149) граждан, из них один за нарушение правил карантина, за курение в неположенном месте – 20, за распитие алкогольных напитков – 30.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1351 (1364) заявлений и обращений граждан, из них по линии «102» - 988 (1023). Выявлено нарушений правил дорожного движения – 556 (580), из них 16 (20) –вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 98 (81) протоколов. Раскрыто по горячим следам 15 (16) преступлений, выявлен 1 человека, который был в розыске.