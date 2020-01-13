Сумской бюджет не добрал уже 114 млн грн По состоянию на 28 мая в общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 704,6 млн грн, что составляет 35,1% к плану на год.

Об этом сообщили в горфиндепартаменте.

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 114,4 млн грн, или -14,0%, за счет:

- налога на доходы физических лиц – 82,2 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 25,2 млн грн;

- платы за предоставление административных услуг – 3,3 млн гривен.

Сумма недовыполнения на текущую дату по росписи составляет 80,9 млн грн, или -10,3%, за счет:

- налога на доходы физических лиц - 43,0 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 24,8 млн грн;

- единого налога – 10,9 млн грн;

- платы за предоставление административных услуг – 3,2 млн гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) увеличились на 40,8 млн грн (или на 6,2%) за счет налога на доходы физических лиц (40,4 млн грн, или на 9,6%), единого налога (+9,0 млн грн, или на 8,9 %).

Из общей суммы поступлений с начала года 65,5% (461,6 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 15,6% (110,1 млн грн) - единый налог; 7,5% (53,1 млн грн) - земельный налог и арендная плата; 7,7% (54,2 млн грн) - акцизный налог.

В специальный фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 22,2 млн грн, что составляет 27,6% к плану на год и на 12,0 млн грн (или на 35,1%) меньше поступлений за соответствующий период 2019 года.

Поступления бюджета развития составляют 2,9 млн грн (средства от отчуждения имущества – 1,4 млн грн, средства от продажи земельных участков – 1,1 млн грн; средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 0,4 млн гривен).

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 211,2 млн грн, что составляет 99,7% к плану на январь-май по расписанию, в специальный фонд - 40,0 млн грн, что составляет 97,8% к плану на январь-май по расписанию.