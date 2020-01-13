Сумской бюджет не добрал уже 114 млн грн

Об этом сообщили в горфиндепартаменте.
Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 114,4 млн грн, или -14,0%, за счет:
- налога на доходы физических лиц – 82,2 млн грн;
- земельного налога и арендной платы – 25,2 млн грн;
- платы за предоставление административных услуг – 3,3 млн гривен.
Сумма недовыполнения на текущую дату по росписи составляет 80,9 млн грн, или -10,3%, за счет:
- налога на доходы физических лиц - 43,0 млн грн;
- земельного налога и арендной платы – 24,8 млн грн;
- единого налога – 10,9 млн грн;
- платы за предоставление административных услуг – 3,2 млн гривен.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) увеличились на 40,8 млн грн (или на 6,2%) за счет налога на доходы физических лиц (40,4 млн грн, или на 9,6%), единого налога (+9,0 млн грн, или на 8,9 %).
Из общей суммы поступлений с начала года 65,5% (461,6 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 15,6% (110,1 млн грн) - единый налог; 7,5% (53,1 млн грн) - земельный налог и арендная плата; 7,7% (54,2 млн грн) - акцизный налог.
В специальный фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 22,2 млн грн, что составляет 27,6% к плану на год и на 12,0 млн грн (или на 35,1%) меньше поступлений за соответствующий период 2019 года.
Поступления бюджета развития составляют 2,9 млн грн (средства от отчуждения имущества – 1,4 млн грн, средства от продажи земельных участков – 1,1 млн грн; средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 0,4 млн гривен).
Официальных трансфертов в общий фонд поступило 211,2 млн грн, что составляет 99,7% к плану на январь-май по расписанию, в специальный фонд - 40,0 млн грн, что составляет 97,8% к плану на январь-май по расписанию.
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