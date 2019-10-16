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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:08484

Мэр Сум задумался о транспортном сообщении с Битицой, Стецковкой и Великой Чернетчиной

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение транспортному отделу проработать вопрос сообщения с новыми территориями Сумской ОТГ.

Он поднял этот вопрос сегодня, 1 июня, на аппаратном совещании, которое по-прежнему проходит в онлайн-режиме.

- Мы присоединили с вами еще несколько сельских советов, - напомнил он своим подчиненным. – Это Чернетчина, Битица и Стецковка. Я даю поручение Яковенко (начальнику транспортного отдела – Ред.) проработать вопрос транспорта. Узнайте, как движется у них транспорт, в каком режиме, какой график, какой транспорт. Проработайте ваши предложения относительно направления транспорта в эти сельсоветы, которые к нам присоединились. Нужно рассчитать тарифы, количество. Чтобы мы были к этому готовы. Процедуру объединения мы сейчас пройдем. И давайте развиваться вместе, потому что мы уже сейчас можем им помогать. И чтобы мы уже планировали совместный бюджет. Также проедьте, посмотрите освещение, потому что такая проблема в селах есть.

Общество Битица Великая Чернетчина Стецковка Транспорт

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