В Сумах проверят эффективность и безопасность двустороннего движения на Ахтырской Такое поручение сегодня, 1 июня, во время аппаратного совещания дал мэр Сум Александр Лысенко.

- Ко мне обращаются много людей по поводу движения на ул. Ахтрыская, - начал он. – Пожалуйста, Александр Иванович (Журба – директор департамента инфраструктуры – Ред.), Александр Алексеевич (Вегера – директор КП «Дорремстрой» - Ред.) и патрульная полиция, я хочу, чтобы вы мне дали четкий вывод по эффективности и безопасности изменения движения по этой улице. Я понимаю, что это могут быть одиночные случаи жалоб, а всем остальным нравится, но меня интересует сегодня безопасность и эффективность. Сколько там транспорта движется, каким образом движется, стало ли лучше, как там наш коммунальный транспорт, общественный транспорт.

Напомним: по вопросу отмены двустороннего движения на Ахтырской уже было несколько петиций. На одну из них власти ответили, что только готовится проект решения исполкома об изменении движения на улице, тем не менее с конца марта там уже ездит транспорт в обоих направлениях.