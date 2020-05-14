Ситуация с коронавирусом в Украине на 1 июня

За последние сутки лабораторно подтверждено 340 случаев. Всего в Украине 363 187 образцов исследовано методом ПЦР и 10944 образцов - методом ИФА.
Всего заболели 1725 детей и 4621 медик. На амбулаторном лечении 16 650 пациентов, из них 1443 детей и 3757 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7362 человек, из них 282 ребенка и 864 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 283 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.
Из числа людей, которые выздоровели, 2354 медработника и 663 ребенка. 36 медиков умерли от осложнений COVID-19.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. - 1005 (587 выздоровели)
- Волынская обл. - 932 (259 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 942 (265 выздоровели)
- Донецкая обл. - 163 (89 выздоровели)
- Житомирская обл. - 742 (416 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1206 (405 выздоровели)
- Запорожская обл. - 447 (252 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1420 (818 выздоровели)
- г. Киев - 3043 (654 выздоровели)
- Киевская обл. - 1600 (398 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 514 (400 выздоровели)
- Луганская обл. - 47 (40 выздоровели)
- Львовская обл. - 1700 (420 выздоровели)
- Николаевская обл. - 294 (154 выздоровели)
- Одесская обл. - 896 (225 выздоровели)
- Полтавская обл. - 270 (249 выздоровели)
- Ривненская обл. - 1770 (887 выздоровели)
- Сумская обл. - 170 (141 выздоровел)
- Тернопольская обл. - 1176 (912 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1083 (408 выздоровели)
- Херсонская обл. - 178 (161 выздоровел)
- Хмельницкая обл. - 454 (234 выздоровели)
- Черкасская обл. - 406 (308 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3377 (945 выздоровели)
- Черниговская обл. - 177 (63 выздоровели).
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