Сумщина в тройке областей с наименьшим подтвержденным числом заболевания COVID-19

Это третий результат с конца. Меньше только в Луганской– 47 и Донецкой – 163, где делают наименьшее количество тестов. За последние сутки Сумщину обошла Черниговщина, где теперь 177 случаев. Также недалеко ушла Херсонщина – 178.
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Об этом сообщила замначальника горотдела здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 30 мая, на Белопольщине зафиксирован второй случай заболеваемости COVID-19....
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