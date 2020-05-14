Сумщина в тройке областей с наименьшим подтвержденным числом заболевания COVID-19 По состоянию на 1 июня в Сумской области подтверждено 170 случаев заболевания коронавирусом.

Это третий результат с конца. Меньше только в Луганской– 47 и Донецкой – 163, где делают наименьшее количество тестов. За последние сутки Сумщину обошла Черниговщина, где теперь 177 случаев. Также недалеко ушла Херсонщина – 178.