Кроме Сум, добавился еще один случай коронавируса в Ромнах На 1 июня в Сумской области лабораторно подтверждено 170 случаев COVID-19.

Из них два за последние сутки (г. Сумы - 1 случай, г. Ромны - 1).

Сейчас от коронавирусной инфекции в Сумской области выздоровела 141 человек.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 44 случая заболевания (35 вылечились), в Сумском районе – 12 (9), г. Ахтырка – 4 (4), г. Конотоп - 14 (13), Конотопский район - 26 (24, 2 умерло), Кролевецкий район – 31 (29, 2 умерло), г. Шостка – 14 (13), Тростянецкий район – 2 (2), Роменский район – 2 (1), Недригайловский район – 1 (1), г. Белополье – 2 (1), г. Ромны – 8 (2), Глуховский район – 2 (1), г. Глухов – 5 (3), г. Бурынь – 1 (1), Ахтырский район – 1 (0 ).