В детсадах Сум открыли 180 дежурных групп Начальник управления образования и науки Антонина Данильченко во время аппаратного совещания сообщила о начале работы с 1 июня в детских садах города дежурных групп.

Всего таких открыли 180 в 41 учебном заведении (в 34 учреждениях дошкольного образования и семи учебно-воспитательных комплексах). Такое количество дежурных групп позволит охватить 2500 детей.

«Детсады подготовлены, руководители и работники проинструктированы, заказано питание, дети обеспечены всем необходимым. Теперь все зависит от сознания взрослых, в частности, родителей», - сказала чиновница.

Также Антонина Данильченко сообщила, что на этой неделе педагоги планируют частично восстановить работу внешкольных учреждений, которое подчинено управлению образования и науки.