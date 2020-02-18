В детсадах Сум открыли 180 дежурных групп

Всего таких открыли 180 в 41 учебном заведении (в 34 учреждениях дошкольного образования и семи учебно-воспитательных комплексах). Такое количество дежурных групп позволит охватить 2500 детей.
«Детсады подготовлены, руководители и работники проинструктированы, заказано питание, дети обеспечены всем необходимым. Теперь все зависит от сознания взрослых, в частности, родителей», - сказала чиновница.
Также Антонина Данильченко сообщила, что на этой неделе педагоги планируют частично восстановить работу внешкольных учреждений, которое подчинено управлению образования и науки.
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