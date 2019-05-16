В Сумской колонии уничтожили 23 свиньи

Об этом сегодня, 1 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник Сумского горуправления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Александр Хрин.
- Было проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, - начал он. – Разработан план мероприятий. В четверг было уничтожено все поголовье (23 головы) бескровным методом и закопано на территории колонии на глубину 2 м. Проведена дезинфекция в помещениях. В пятницу обходили близлежащий частный сектор, животных не обнаружено.
- Опасности для людей нет? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.
- Люди не болеют африканской чумой свиней.
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