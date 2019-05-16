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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумской колонии уничтожили 23 свиньи

Из-за заболевания одной свиноматки в Сумской исправительной колонии № 116 африканской чумой свиней пришлось уничтожить все поголовье.

Об этом сегодня, 1 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник Сумского горуправления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Александр Хрин.

- Было проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, - начал он. – Разработан план мероприятий. В четверг было уничтожено все поголовье (23 головы) бескровным методом и закопано на территории колонии на глубину 2 м. Проведена дезинфекция в помещениях. В пятницу обходили близлежащий частный сектор, животных не обнаружено.

- Опасности для людей нет? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.

- Люди не болеют африканской чумой свиней.

Общество Африканская чума свиней

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