В Сумской колонии уничтожили 23 свиньи Из-за заболевания одной свиноматки в Сумской исправительной колонии № 116 африканской чумой свиней пришлось уничтожить все поголовье.

Об этом сегодня, 1 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник Сумского горуправления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Александр Хрин.

- Было проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, - начал он. – Разработан план мероприятий. В четверг было уничтожено все поголовье (23 головы) бескровным методом и закопано на территории колонии на глубину 2 м. Проведена дезинфекция в помещениях. В пятницу обходили близлежащий частный сектор, животных не обнаружено.

- Опасности для людей нет? – уточнил мэр Сум Александр Лысенко.

- Люди не болеют африканской чумой свиней.