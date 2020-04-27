Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35284

За неделю на Сумщине зарегистрировано 60 ЧП

Огнем уничтожено и повреждено 6 зданий, 2 единицы техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 35 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 9 зданий, в общем материальных ценностей на сумму 565 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 150 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. Другая опасность, которая возникает летом - это пожары в природных экосистемах, которые ежегодно наносят значительные материальные потери, несут вред окружающей среде, могут привести к уничтожению лесных насаждений, зданий и даже к человеческим жертвам! Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах, будьте осторожны в обращении с огнем. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

По тематике

25.05.2020 10:52

За неделю на Сумщине зарегистрировано 58 ЧП

В результате пожаров погиб 1 человек, 1 - травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 7 зданий, 2 единицы техники....

18.05.2020 10:39

За неделю на Сумщине зарегистрировано 68 ЧП

В результате пожаров 1 человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 8 строений, 1 единица техники....

11.05.2020 12:57

За неделю на Сумщине зарегистрировано 77 ЧП

В результате пожаров 2 человека травмированы, случаев гибели не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 11 зданий, 3 единицы автотракторной техники....

04.05.2020 11:06

За неделю на Сумщине зарегистрировано 73 ЧП

В результате пожаров 1 человек травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий....

27.04.2020 10:15

За неделю на Сумщине зарегистрировано 93 ЧП

В результате пожаров 3 человека травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 33 здания....

Новости

В Сумах новый случай коронавируса
Сегодня 08:29
ПриватБанк допомагає малому бізнесу Сумщини піднятися після карантину, зрізавши кредитні ставки
29.05.2020 15:44
Сумчанина, который пытался создать «Сумскую народную республику», будут судить заочно
Сегодня 14:04
Подробности о новых больных коронавируcом на Сумщине
Сегодня 13:38
В Сумах полиция разыскивает мошенников, которые выманили у своих жертв 100 тысяч
Сегодня 13:12
Сумской бюджет не добрал уже 114 млн грн
Сегодня 12:50
В КП «Электроавтотранс» - новый руководитель
Сегодня 12:35
В Шостке планируют возобновить работу одного детсада
Сегодня 12:20
На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в систематическом изнасиловании падчерицы
Сегодня 12:09
В Сумах предпринимателей будут пугать президентом
Сегодня 11:27
В Сумах на самоизоляции 94 человека, вернувшихся из-за границы
Сегодня 11:15
В Сумах собираются сносить остановку возле «Мануфактуры»
Сегодня 11:01
view counter

Статьи

Як та кого у Сумах рятує від коронакризи соціально орієнтований бізнес
Сегодня 13:02
Сумской футзалист признан лучшим в Украине
Вчера 18:23
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.