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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:011351

В Сумах собираются сносить остановку возле «Мануфактуры»

Такое решение было принято исполкомом Сумского горсовета в рабочем порядке.

Об этом сегодня, 1 июня, сообщил первый заммэра Владимир Войтенко.

- Проведена комиссия, подписано в рабочем порядке решение исполкома по демонтажу малых архитектурных форм на ул. Харьковской, - доложил он. – Мы готовы приступать. Владелец первой остановки возле «Мануфактуры» предупрежден. Если не уберет сам, то будем готовиться к демонтажу. Также и следующая – «ул. Даргомыжского».

- Хорошо, но я вас предупреждаю, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к подчиненным. – Сегодня демонтировали, завтра должна устанавливаться новая. Координируйте работу. Чтобы люди не стояли сейчас под дождями. На «Мануфактуре», наверное, нужно двойная отсанвока.

- Тут у нас все совпадает, и департамент инфраструктуры и управление архитектуры готовы.

Напомним: мэр Сум постоянно говорит подчиненным о том, чтобы те не спешили сносить старые остановки, пока не готова установка новой, однако некоторые остановки, где снесли старые павильоны, ждут своего часа годами…

Общество Демонтаж остановки Остановка

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