Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15536

В Сумах на самоизоляции 94 человека, вернувшихся из-за границы

Об этом сегодня, 1 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна.

По его словам, на прошлой неделе отдел зарегистрировал 73 человека, которые вернулись из-за границы. Информацию о них оперативно направили в отдел здравоохранения и другие соответствующие структуры. Всего с начала карантина насчитывалось 1825 человек, прибывший из-за границы, у 1731 закончился срок наблюдения. На учете сейчас остались 94 человека.

Общество Самоизоляция

По тематике

В Сумах на самоизоляции 92 человека, вернувшихся из-за границы
25.05.2020 10:09

В Сумах на самоизоляции 92 человека, вернувшихся из-за границы

Об этом сегодня, 25 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна....

18.05.2020 10:49

На прошлой неделе в Сумы вернулись 60 человек из-за границы

Об этом сегодня, 18 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник «Службы 15-80» Валерий Марюхна....

В Сумах на самоизоляции 109 человек, приехавших из-за границы
12.05.2020 08:28

В Сумах на самоизоляции 109 человек, приехавших из-за границы

Об этом сегодня, 12 мая, на аппаратном совещании в мэрии, которое проходит в онлайн-режиме, сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена...

В Сумах из-за коронавируса на самоизоляцию идет магазин
04.05.2020 09:09

В Сумах из-за коронавируса на самоизоляцию идет магазин

Об этом сегодня, 4 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра Сум Степан Пак....

В Сумах осталось две сотни людей на самоизоляции
27.04.2020 08:19

В Сумах осталось две сотни людей на самоизоляции

Об этом сегодня, 27 апреля, во время аппаратного совещания, которое проходило в онлайн-режиме, в мэрии сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения...

Новости

В Сумах новый случай коронавируса
Сегодня 08:29
ПриватБанк допомагає малому бізнесу Сумщини піднятися після карантину, зрізавши кредитні ставки
29.05.2020 15:44
Сумчанина, который пытался создать «Сумскую народную республику», будут судить заочно
Сегодня 14:04
Подробности о новых больных коронавируcом на Сумщине
Сегодня 13:38
В Сумах полиция разыскивает мошенников, которые выманили у своих жертв 100 тысяч
Сегодня 13:12
Сумской бюджет не добрал уже 114 млн грн
Сегодня 12:50
В КП «Электроавтотранс» - новый руководитель
Сегодня 12:35
В Шостке планируют возобновить работу одного детсада
Сегодня 12:20
На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в систематическом изнасиловании падчерицы
Сегодня 12:09
В Сумах предпринимателей будут пугать президентом
Сегодня 11:27
В Сумах на самоизоляции 94 человека, вернувшихся из-за границы
Сегодня 11:15
В Сумах собираются сносить остановку возле «Мануфактуры»
Сегодня 11:01
view counter

Статьи

Як та кого у Сумах рятує від коронакризи соціально орієнтований бізнес
Сегодня 13:02
Сумской футзалист признан лучшим в Украине
Вчера 18:23
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.