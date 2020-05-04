На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в систематическом изнасиловании падчерицы

Напоминаем, что об указанном факте в полицию сообщила мать девочки. По ее словам, 28 мая, зайдя в дом, она увидела, как ее сожитель пытается совершить действия сексуального характера с 10-летней дочерью. В присутствии правоохранителей девочка призналась, что подобное происходит уже около двух лет.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней) УК Украины. Известно, что подозреваемый уже отбывал наказание за незаконный оборот запрещенных веществ, а также умышленное тяжкое телесное повреждение. На этот раз за содеянное ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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