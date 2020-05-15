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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59328

В Бурыни полиция обнаружила плантацию конопли

В Бурынском районе полицейские обнаружили и уничтожили плантацию конопли и изъяли около 30 граммов марихуаны.

При проведении работы по поиску незаконных посевов снотворного мака и конопли, в городе Бурынь, на приусадебном участке 38-летнего мужчины, работники полиции обнаружили насаждения из растений конопли в количестве 131-го куста.

При осмотре земельного участка правоохранители отметили, что конопля «пряталась» среди сорняков на территории домохозяйства, и особо не ухаживалась. Тем более, что сам мужчина проживал в другом районе, и домой наведывался редко. Хозяин утверждает, что даже сам пытался избавиться от конопли, иногда вырывая ее из почвы. Однако полицейские не слишком поверили гражданину, а проведя обыск в доме обнаружили еще и около 30 граммов марихуаны и самодельные устройства для употребления наркотиков путем курения.

Изъятые растения и содержание свертков, обнаруженных в доме, направлены на экспертизу, а в отношении владельца плантации полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» и по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

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