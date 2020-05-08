В КП «Электроавтотранс» - новый руководитель С 29 мая и. о. директора КП «Электроавтотранс» назначен Андрей Новик.

Об этом сегодня, 1 июня, во время аппаратного совещания сообщил городской голова Александр Лысенко.

Представляя его руководителям структурных подразделений коммунального предприятия, глава города выразил надежду, что с новым руководителем КП «Электроавтотранс» получит толчок для развития.

Александр Лысенко пообещал содействие в решении вопросов деятельности предприятия, работу которого мэр считает важных для обеспечения жизнедеятельности города.

Глава Сум и исполняющий обязанности директора КП «Электроавтотранс» осмотрели автопарк, ремонтную базу и обсудили насущные вопросы предприятия.

«Для ознакомления с предприятием мне нужно дней 10. За это время планирую изучить документы, выявить проблемные аспекты. После этого можно будет говорить и о плане вывода «Электроавтотрансу» на новый уровень», - отметил новый руководитель.

Андрей Новик родился 30 апреля 1967 года в г. Шостка. Имеет образование в области химического машиностроения, а также бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности. Занимался предпринимательством, работал на руководящих должностях в Выровском хлебоприемном предприятии и ООО «Теплоэнергопродукт».

Напомним, мэр Сум не продлил контракт с предыдущим директором КП «Электроавтотранс» Виталием Однорогом, потому что его не устроила работа коммунального транспорта в городе. Также он пообещал, что будет конкурс на должность директора.