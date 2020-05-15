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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12309

В Сумах полиция разыскивает мошенников, которые выманили у своих жертв 100 тысяч

За эти выходные в областном центре жертвами мошеннический действий стали три пенсионерки, которые, поговорив с мошенниками, понесли убытки на общую сумму почти 100 000 гривен.

В Сумской отдел полиции обратилась 60-летняя жительница областного центра, которая сообщила о том, что стала жертвой мошенников. Как выяснилось, ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и во время телефонного разговора сообщил, что ее сын якобы совершил дорожно-транспортное происшествие, а именно сбил ребенка. Теперь, чтобы не попасть за решетку за содеянное, необходимо деньгами в сумме 8500 гривен, «уладить» дело. Женщина собрала необходимую сумму и отправила их через терминал на указанный аферистом счет.

Еще одной жертвой стала 84-летняя местная жительница, которая сообщила, что вечером на ее стационарный телефон позвонил неизвестный, назвавшийся внуком. По телефону тот сообщил, что стал участником дорожно-транспортного происшествия, и ему на лечение требуется большая сумма денег. Собрав все свои сбережения в сумме 2200 евро и 2500 грн, старушка передала их неизвестной женщине, которая вскоре пришла к ней прямо домой. Лишь после того, как деньги были переданы, пенсионерка спохватилась, позвонила родственникам, рассказала о визите незнакомки и поняла, что ее обманули.

Очередной жертвой мошенников стала 72-летняя сумчанка. Женщина сообщила полиции, что ей на мобильный позвонил неизвестный, назвавшийся сыном, и рассказал «матери», что его с наркотиками, якобы, задержала полиция. Поэтому, чтобы «откупиться» и не попасть в тюрьму, срочно необходимы деньги, все, что есть дома. Для спасения «сына» старушка собрала все свои «кровные» в сумме 21 000 гривен и перечислила их на указанный злоумышленником банковский счет.

По данным фактам правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начали розыск преступников.

Правоохранители еще раз просят граждан пожилого возраста не вступать в беседы с незнакомцами и предостерегают от совершения необдуманных действий при общении с неизвестными людьми. Если во время разговора с вами ваши собеседники касаются темы денег, которые находятся у вас на балансе банковской карточки, средств, которые вам необходимо кому-то передать или переслать, просят назвать номер банковской карты, знайте, вы общаетесь с мошенником. Поэтому советуем вам сразу прекратить разговор и сообщить в полицию. Всегда помните, только ваша внимательность и осмотрительность убережет вас от финансовых потерь, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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