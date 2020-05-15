Подробности о новых больных коронавируcом на Сумщине Коронавирус обнаружили у двух жителей Сумщины старше 70 лет.

Об этом сказал эпидемиолог Сумского областного лабораторного центра Юрий Зеленый 1 июня. По его словам, эти два новых случая коронавируса не связаны с предыдущими, выявленными на Сумщине, пишет UA:СУМИ.

В Ромнах коронавирусом заразилась 71-летняя женщина. Она недавно вернулась из России. Женщина живет сама и находилась после возвращения на самоизоляции.

В Сумах COVID-19 заболел 72-летний мужчина. Он работает врачом Центра участников боевых действий. Человек находится на стационарном лечении в Центре инфекционных болезней им. З.Красовицкого. Эпидемиологи устанавливают людей, с которыми он контактировал.

На 1 июня в Сумах с коронавирусом 9 человек. Известно, что один из них - 14-летний подросток, который лечится в городской детской больнице. Коронавирус у него обнаружили после срочной госпитализации.

В Ромнах с диагнозом COVID-19 на 1 июня 5 человек.