Подробности о новых больных коронавируcом на Сумщине

Об этом сказал эпидемиолог Сумского областного лабораторного центра Юрий Зеленый 1 июня. По его словам, эти два новых случая коронавируса не связаны с предыдущими, выявленными на Сумщине, пишет UA:СУМИ.
В Ромнах коронавирусом заразилась 71-летняя женщина. Она недавно вернулась из России. Женщина живет сама и находилась после возвращения на самоизоляции.
В Сумах COVID-19 заболел 72-летний мужчина. Он работает врачом Центра участников боевых действий. Человек находится на стационарном лечении в Центре инфекционных болезней им. З.Красовицкого. Эпидемиологи устанавливают людей, с которыми он контактировал.
На 1 июня в Сумах с коронавирусом 9 человек. Известно, что один из них - 14-летний подросток, который лечится в городской детской больнице. Коронавирус у него обнаружили после срочной госпитализации.
В Ромнах с диагнозом COVID-19 на 1 июня 5 человек.
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