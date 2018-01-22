Сумчанина, который пытался создать «Сумскую народную республику», будут судить заочно

По данным следствия, действуя по предварительному сговору с сообщником, обвиняемый в 2015 году пытался создать террористическую группу. Главной задачей экстремистского формирования было посягательство на территориальную целостность Украины путем образования так называемой «Сумской народной республики».
Учитывая, что обвиняемый с целью избежания уголовной ответственности длительное время скрывается от следствия на территории Российской Федерации, к нему была применена процедура специального досудебного расследования.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось сотрудниками Службы безопасности Украины.
Следует отметить, что сообщник обвиняемого уже признан виновным и заочно приговорен к 13 годам 8 месяцам лишения свободы за создание террористической группы, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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