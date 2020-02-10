Сумские теннисисты с медалями чемпионата Украины

Таким образом сумские мужские команды «Теннисная Академия» и «СумГУ» завершили соревнования на третьем и пятом местах соответственно.
Второй закончила сезон среди женских команд (сыграв три тура из четырех) сумская команда «Грация-СумГУ», которая до этого трижды подряд выигрывала чемпионат.
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