Сумские теннисисты с медалями чемпионата Украины Федерация настольного тенниса Украины приняла решение завершить клубный чемпионат без доигрывания.

Таким образом сумские мужские команды «Теннисная Академия» и «СумГУ» завершили соревнования на третьем и пятом местах соответственно.

Второй закончила сезон среди женских команд (сыграв три тура из четырех) сумская команда «Грация-СумГУ», которая до этого трижды подряд выигрывала чемпионат.