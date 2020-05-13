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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18367

На Сумщине полицейские спустя полтора года нашли похитителей бочеки с опасными ядохимикатами

Событие произошло осенью 2018 года на Шосткинщине. Увидев в безлюдном месте бочки с неизвестным веществом, двое мужчин решили их украсть.

Большое количество емкостей они тут же опустошили и забрали домой. Полученное таким образом тару злоумышленники использовали в своем хозяйстве до тех пор, пока их не разоблачили правоохранители.

Напомним, что в 2015 году в Шостке произошло чрезвычайное экологическое происшествие. Во время транспортировки очень опасной жидкости, которая содержала в себе гептил, произошел ее разлив. Почувствовав неприятный запах и ухудшение здоровья, местные жители «забили тревогу». Тогда-то и выяснилось, что одна из фирм занималась незаконной «утилизацией» ядохимикатов вблизи Шостки. А проще говоря - сливала крайне опасную для окружающей среды и людей жидкость прямо на землю.

Это событие получило резонанс в стране, а на обезвреживание ядохимикатов были задействованы значительные силы и средства. Местная и областная власть выделила средства на приобретение специальной сертифицированной тары, в которую собрали почву и смывы с опасными веществами. Для решения их дальнейшей судьбы, бочки поместили на временные площадки для хранения.

На один из таких объектов осенью 2018 года и наткнулись двое жителей Шосткинского района. Рассмотрев емкости, мужчины решили, что такая находка крайне необходима для домашнего хозяйства. Опорожнив бочки, они загрузили их на телегу и отвезли по домам.

Через несколько дней ответственные лица недосчитались 84 бочки и сообщили о краже в полицию.

«Поисковые мероприятия по установлению злоумышленников продолжались более года, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - За это время наши сотрудники опросили сотни граждан и провели несколько десятков различных оперативных мероприятий. Эта кропотливая и целенаправленная работа дала свой результат. На днях сотрудникам сектора превенции Шосткинского отдела полиции стало известно, где хранятся похищенные емкости. Правоохранители не стали медлить и посетили по адресам села Шосткинского района с санкционированными обысками».

В домохозяйстве 34-летнего подозреваемого было найдено и изъято 15 бочек, а в усадьбе его 48-летнего товарища - 42. Похищенное мужчины использовали по своему усмотрению: один хранил в них зерно и другие продукты для откорма домашних животных и птицы, другой - держал в них опилки. Некоторые бочки были разрезаны пополам. Из них искусные хозяева смастерили себе ведра.

Мужчины, которые украли емкости, говорят, что даже не знали, какие опасные вещества в них хранились.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение других похищенных бочек. В отношении мужчин в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, во время обыска в доме старшего из подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли нелегальную ружье и патроны к нему. За эти находки человек понесет еще и административную ответственность, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Гептил Кража

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