Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:35471

В Шостке кровавое ДТП

Сегодня, 1 июня, около 13.00, в Шостке произошло дорожно-транспортное происшествие.

На ул. 6-й Гвардейской дивизии столкнулись автомобили «Opel» и «Volkswagen». Водитель «Opel» утверждает, что на небольшой скорости двигался по главной и его не пропустил «Volkswagen», выезжавший со стороны торговой базы. «Ехали, что черепахи тянулись!», – говорит он.

По словам водителя «Opel», в салоне находилась собака, которая очень испугалась. Сам он был в крови, но сказал, что чувствует себя нормально. Расстроился, что попал в ДТП на свой день рождения, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп

По тематике

На перекрестке в центре Глухова легковушка сбила скутер
Вчера 12:19

На перекрестке в центре Глухова легковушка сбила скутер

ДТП с участием легкового автомобиля и скутера произошло на пересечении улиц Терещенко и Героев Небесной сотни...

В Сумах в аварии пострадали два человека
30.05.2020 21:19

В Сумах в аварии пострадали два человека

Два человека травмированы в результате ДТП на улице Герасима Кондратьева....

В Сумах автоледи устроила аварию: пострадали оба
30.05.2020 16:57

В Сумах автоледи устроила аварию: пострадали оба

29 мая, около 22 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут....

Подробности аварии с тремя пострадавшими на Сумщине
28.05.2020 23:47

Подробности аварии с тремя пострадавшими на Сумщине

Находясь, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, водитель протаранил две машины, в одной из которых находились малолетние дети....

На Сумщине в аварии пострадали отец с двумя детьми
28.05.2020 18:19

На Сумщине в аварии пострадали отец с двумя детьми

Сейчас 10-летний мальчик и 7-летняя девочка вместе с отцом-водителем госпитализированы....

Новости

В Сумах новый случай коронавируса
Сегодня 08:29
ПриватБанк допомагає малому бізнесу Сумщини піднятися після карантину, зрізавши кредитні ставки
29.05.2020 15:44
У Сумах оголосили конкурс на кращу ескізну пропозицію пам’ятника Семену Сапуну
Сегодня 17:12
Сумские мусорщики поделили город
Сегодня 17:09
В Шостке дали 7 лет за разбойное нападение на подростков
Сегодня 16:22
ТОП-3 зарплат чиновников сумской мэрии
Сегодня 16:15
За службу в нетрезвом состоянии глуховский военный заплатит штраф
Сегодня 16:08
У сумчан снова будет вода с хлоркой
Сегодня 15:59
В Шостке кровавое ДТП
Сегодня 15:35
На Сумщине полицейские спустя полтора года нашли похитителей бочеки с опасными ядохимикатами
Сегодня 15:18
В Бурыни полиция обнаружила плантацию конопли
Сегодня 14:59
Сумские теннисисты с медалями чемпионата Украины
Сегодня 14:33
view counter

Статьи

Як та кого у Сумах рятує від коронакризи соціально орієнтований бізнес
Сегодня 13:02
Сумской футзалист признан лучшим в Украине
Вчера 18:23
Інтернет-магазин «АТБ»: купівля продуктів харчування онлайн уже доступна в Україні
29.05.2020 13:22
Сумчани згадують Романа Атаманюка
28.05.2020 07:59
ВНО-2020 на Сумщине: особенности, новации и условия проведения в условиях пандемии
27.05.2020 17:09
“А-МУССОН” є лідером серед перевізників відходів у місті Суми
27.05.2020 11:05
Нові технічні можливості в роботі «А-Муссон»
26.05.2020 18:57
Сумчан попереджають про небезпеку укусів кліщів
26.05.2020 12:19
Сумчанам нагадують про відповідальність за куріння в заборонених місцях
26.05.2020 12:16
Анастасия Меркушина: «Вижу только плюсы от тренировок с отцом» 1
24.05.2020 23:09
Авторка літературної сенсації 2019 року Тамара Горіха Зерня пережидає карантин у селі на Сумщині
17.05.2020 14:27
КП «Спецкомбінат» допоможе у скорботну годину життя
15.05.2020 14:39
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.