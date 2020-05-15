В Шостке кровавое ДТП

На ул. 6-й Гвардейской дивизии столкнулись автомобили «Opel» и «Volkswagen». Водитель «Opel» утверждает, что на небольшой скорости двигался по главной и его не пропустил «Volkswagen», выезжавший со стороны торговой базы. «Ехали, что черепахи тянулись!», – говорит он.
По словам водителя «Opel», в салоне находилась собака, которая очень испугалась. Сам он был в крови, но сказал, что чувствует себя нормально. Расстроился, что попал в ДТП на свой день рождения, пишет Шостка.инфо.
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