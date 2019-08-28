У сумчан снова будет вода с хлоркой

КП «Горводоканал» во вторник, 2 июня, продолжит работы по очистке резервуаров чистой воды на Пришибских водозаборе. В связи с выполнением работ, которые продлятся по 5 июня, вода у потребителей, проживающих в районе Химгородка, Басов, ул. Прокофьева, ул. СКД, ул. Генерала Чеснова и прилегающих к ним, временно может иметь запах хлора
Перед включением резервуаров, коммунальное предприятие обязательно осуществит лабораторные исследования воды на ее соответствие качественным показателям и допустимым нормам. Промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды на водопроводных насосных станциях осуществляются для обеспечения качественного водоснабжения потребителей.
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